Fullkrug Milan | è lui il prescelto per l’attacco di Allegri a gennaio? Prossime 24 ore importanti ecco cosa può accadere

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan sta valutando il rinforzo in attacco. Tra i nomi più chiacchierati c’è Fullkrug, considerato il candidato principale da Allegri e dalla dirigenza rossonera. Le prossime 24 ore potrebbero essere decisive per definire il suo possibile trasferimento, mentre si intensificano le trattative e le ipotesi di un colpo importante.

Fullkrug Milan: a gennaio i rossoneri prenderanno un attaccante e il tedesco è il prescelto da Allegri e dalla società. I dettagli. La sessione di mercato del Milan entra nella sua fase più incandescente. A dettare l’agenda della dirigenza rossonera è la critica situazione del reparto offensivo, complicata ulteriormente dalle precarie condizioni fisiche di Santiago Gimenez. Il centravanti messicano sta valutando l’opzione chirurgica per risolvere i suoi guai fisici, uno scenario che ha fatto scattare l’allarme rosso a Casa Milan. Di fronte a questa emergenza, Igli Tare ha deciso di rompere gli indugi. Juventusnews24.com

