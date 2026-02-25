Per il caso del bimbo dal cuore bruciato arrivano gli ispettori del ministero anche all’ospedale di Bolzano | perché l’inchiesta potrebbe allargarsi

Non c’erano telecamere e lontano da occhi indiscreti all’ ospedale di Bolzano sono arrivati gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire la documentazione relativa alla vicenda del piccolo Domenico, bambino morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato trapiantato all’ospedale Monaldi di Napoli. La scorsa settimana gli ispettori avevano già svolto le stesse procedure nel capoluogo campano. Ma finora, nel corso dell’inchiesta della Procura di Napoli, solo il Nas di Trento ieri si era recato all’ospedale bolzanino per una serie di accertamenti. I militari, al tempo, si erano fatti consegnare l’elenco di tutto il personale, di tutti i livelli professionali, coinvolto nell’intera procedura di espianto e trasporto del cuore. Gli ispettori faranno oggi i primi audit e continueranno anche domani il loro lavoro. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche:

Cuore “bruciato”, arrivati gli ispettori al Monaldi poi accertamenti anche all’ospedale di Bolzano

La madre del bimbo che ha ricevuto il cuore bruciato convocata d'urgenza in ospedale | Mercoledì gli ispettori in ospedale

Radyo Tiyatrosu: Çalkuu (Reat Nuri Güntekin) | Efsanenin Perde Arkas

Temi più discussi: Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Meloni sul caso del pusher ucciso: Nessuno scudo per l'agente, chi sbaglia paga. La retromarcia di Salvini: Mela marcia. Schlein: Ora chiedano scusa; Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro rubato di Rutilio Manetti; Bimbo trapiantato a Napoli, la storia del cuore bruciato.

Il caso Epstein - Andrea il principe senza privilegiDopo il recente arresto del Principe Andrea nell’ambito dei nuovi sviluppi del caso Jeffrey Epstein, La7 dedica lo speciale dal titolo Il caso Epstein e il principe Andrea, per approfondire le novit ... la7.it

Carlo Conti chiude il caso: 'Rispetto La Russa ma non posso obbligare Pucci'In nome dell'attrazione fatale della politica per Sanremo, antica, puntuale e controversa, all'ombra dell'Ariston quest'anno aleggia ancora il caso del ritiro preventivo di Andrea Pucci. ansa.it

Caso del piccolo Domenico morto al Monaldi, parla l’assessore al Welfare della Provincia Autonoma di #Bolzano: “Responsabilità è dell’equipe di Napoli. Noi abbiamo messo solo a disposizione la struttura” - facebook.com facebook