La madre del bimbo che ha ricevuto il cuore bruciato convocata d' urgenza in ospedale | Mercoledì gli ispettori in ospedale

Prende corpo l'ipotesi di un cuore trapiantabile per il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, attaccato ad una macchina salvavita dopo il trapianto fallito il 23 dicembre. Lo si apprende dal legale della famiglia del piccolo. La mamma del piccolo è stata infatti convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria della struttura ospedaliera napoletana. La signora avrebbe dovuto concedere un'intervista sulla situazione al programma «Cartabianca», su Rete 4. Al momento la mamma del piccolo è a colloquio con la direzione sanitaria, come conferma l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Cuore bruciato, la mamma del bimbo convocata in ospedale: possibile arrivo di un organo trapiantabile

La madre del bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato": «Aspettavamo quel trapianto da 2 anni. Ora attendiamo un miracolo, entro 48 ore»

Trapiantato cuore bruciato a bimbo di due anni, Meloni chiama la madre: l'ultimo bollettino sulle sue condizioni

Il bimbo di Napoli, possibile nuovo cuore per il piccolo

Mercoledì 18 febbraio il team del Monaldi si riunisce con i principali specialisti italiani. La madre del bambino: "Per fortuna la speranza resta ancora in piedi" facebook