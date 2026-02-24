F1 Loic Serra | Ci fa piacere vedere l’effetto che fanno le nostre creazioni Ora sarà importante migliorare la SF-26

Loic Serra ha commentato che i test pre-stagionali svolti tra Barcellona e Sakhir hanno mostrato risultati incoraggianti, soprattutto rispetto alle aspettative iniziali, rafforzando la fiducia nel progetto Ferrari. La squadra ora si concentra sul miglioramento della SF-26, con le qualifiche di Melbourne come prossimo passo per ottenere risposte più concrete. I progressi fatti finora rappresentano un passo avanti importante nella preparazione per il Mondiale 2026 di Formula Uno.

Per avere le prime risposte concrete bisognerà attendere come minimo le qualifiche di Melbourne, ma i Test pre-stagionali andati in scena tra Barcellona e Sakhir sono stati sicuramente incoraggianti (soprattutto in relazione alle aspettative della vigilia) per la Ferrari in vista del Mondiale 2026 di Formula Uno. La Scuderia di Maranello sembra essere riuscita ad interpretare bene il nuovo regolamento, progettando una macchina solida e supportata da una power unit sin qui affidabile e abbastanza competitiva. Loic Serra, direttore tecnico della Rossa, ha fatto il punto della situazione in vista dell’inizio del campionato rilasciando un’intervista a L’Equipe: “ La cosa più importante non è avere una buona vettura adesso, ma essere capaci di migliorarla durante tutta la stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Loic Serra nuovo direttore tecnico scuderia Ferrari F1/ L’ex Mercedes sarà il braccio destro di VasseurLa scuderia Ferrari F1 ha annunciato in via ufficiale l'arrivo di Loic Serra: l'ex Mercedes ricoprirà il ruolo di direttore tecnico del team di Maranello Continuano le novità in casa Ferrari e in ... ilsussidiario.net

F1: Ferrari, Loic Serra direttore tecnico del telaioNovita' nel team della Ferrari: Maranello ha annunciato di aver affidato il ruolo di Technical Director Chassis a Loic Serra. Francese, classe 1972, proveniente dalla Mercedes, Serra era stato ... ansa.it

FERRARI, PARLA IL DT LOIC SERRA: “L’IMPORTANTE È AVERE UNA MACCHINA BUONA ORA, PER MIGLIORARLA DURANTE LA STAGIONE” “Il concept dello scarico della SF-26 Non è mio, appartiene a un team intero. Ma è fantastico vedere l'effetto c - facebook.com facebook

La #Ferrari è una delle squadre più attese in questo nuovo ciclo regolamentare, così come il DT del Cavallino Loïc #Serra che Frederic #Vasseur ha portato a Maranello. La SF-26 è la prima vera Rossa nata sotto la gestione tecnica dell'ex Mercedes. #F1Testi x.com