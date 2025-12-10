Infantino indagine Fifa per premio pace a Trump | cos’è successo

Il presidente della Fifa Gianni Infantino è al centro di un’indagine etica aperta dalla Federazione, che potrebbe mettere in discussione la sua posizione. Recentemente protagonista dei sorteggi per il Mondiale 2026, Infantino si trova ora sotto scrutinio per presunte violazioni della neutralità politica, sollevando interrogativi sulla sua condotta e sull’imparzialità della Federazione.

(Adnkronos) – Ombre sul presidente della Fifa Gianni Infantino. Il numero uno del calcio mondiale, protagonista pochi giorni fa dei sorteggi per il Mondiale 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada, sarebbe stato chiamato a rispondere davanti al comitato etico della Federazione su una serie di accuse di presunte violazioni alle norme sulla neutralità politica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

