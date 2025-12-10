Infantino indagine Fifa per premio pace a Trump | cos’è successo
Il presidente della Fifa Gianni Infantino è al centro di un’indagine etica aperta dalla Federazione, che potrebbe mettere in discussione la sua posizione. Recentemente protagonista dei sorteggi per il Mondiale 2026, Infantino si trova ora sotto scrutinio per presunte violazioni della neutralità politica, sollevando interrogativi sulla sua condotta e sull’imparzialità della Federazione.
(Adnkronos) – Ombre sul presidente della Fifa Gianni Infantino. Il numero uno del calcio mondiale, protagonista pochi giorni fa dei sorteggi per il Mondiale 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada, sarebbe stato chiamato a rispondere davanti al comitato etico della Federazione su una serie di accuse di presunte violazioni alle norme sulla neutralità politica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Washington, dicembre 2025. Il presidente della Fifa Gianni Infantino consegna a Donald Trump il premio annuale “Montgomery Burns” per il notevole conseguimento nel campo dell’eccellenza. - facebook.com Vai su Facebook
Infantino, indagine Fifa per premio pace a Trump: cos’è successo - Il numero uno del calcio mondiale, protagonista pochi giorni fa dei sorteggi per il Mondiale 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada, ... Come scrive sassarinotizie.com
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it