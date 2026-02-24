Fonseca | Trump e Infantino pensano solo ai soldi Quella notte a Kiev nel bunker con De Zerbi

Fonseca afferma che Trump e Infantino sono concentrati solo sui loro interessi economici, mentre ricorda di aver passato una notte in un bunker a Kiev con De Zerbi durante un attacco russo. Il tecnico del Lione descrive come i raid siano diventati più intensi e minacciosi, e rivela che sua moglie desidera tornare in un paese senza guerra. La crescente escalation dei conflitti rende difficile mantenere la normalità in famiglia.

© Gazzetta.it - Fonseca: "Trump e Infantino pensano solo ai soldi. Quella notte a Kiev nel bunker con De Zerbi..."

Quattro anni di guerra. Quattro anni di frustrazione e sofferenza. Parla Paulo Fonseca, l'ex tecnico del Milan e oggi alla guida del Lione, legato all'Ucraina non solo per l'esperienza sulla panchina dello Shakhtar Donetsk tra il 2016 e il 2019, ma pure per via della moglie, originaria della stessa città vicino al confine con la Russia. Il portoghese, in un'intervista all'Equipe ricorda i giorni dell'invasione russa, sotto le bombe, in un rifugio a Kiev con Roberto De Zerbi, ma evoca pure l'idea di un boicottaggio del Mondiale in Nord America, puntando la responsabilità di Trump sull'evoluzione del conflitto.