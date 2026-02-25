Pensa di essere controllato dalla Nasa e uccide a coltellate bimba di 9 anni in strada condannato a 25 anni

Il terribile delitto in Inghilterra dove l'unica colpa della piccola fu quella di aver incrociato il giovane mentre giocava con l'hula hop insieme alla sorellina davanti al negozio della mamma. L'omicida era convinto che il suo "controllore" presso la Nasa avrebbe potuto resuscitarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Stupra e uccide una bimba di 5 anni: catturato dopo 25 anni di latitanza, era tra i fuggitivi più ricercati dall’FBI

Frosinone, bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia: il padre la salva e uccide il cane a coltellate

Argomenti discussi: Ritenuta d’acconto in fattura (dal 2028): l’esempio dell’Iva per semplificare l’adempimento; Relazioni disfunzionali e amori tossici: se ne parla nel romanzo La Panda rossa; Al referendum voterò NO; Caos calmo, viaggio nella torre di controllo di Fiumicino.

Pensa di essere controllato dalla Nasa e uccide a coltellate bimba di 9 anni in strada, condannato a 25 anniIl terribile delitto in Inghilterra dove l'unica colpa della piccola fu quella di aver incrociato il giovane mentre giocava con l'hula hop insieme alla ... fanpage.it

Si rivede Izzo, Ballardini pensa al cambio di modulo e rilancia Kumi Allenamento a porte aperte per l'Avellino, Si è rivisto Izzo mentre Kumi potrebbe essere titolare al posto di Sounas. Ballardini pensa ad un cambio di modulo con l'inserimento di un tre - facebook.com facebook

Vorrei essere nella testa di Rocchi quando vede gli arbitri internazionali che non abboccano alle sceneggiate, che tirano fuori i gialli contro gli intoccabili. Chissà cosa pensa. Chissà se riesce a guardarsi allo specchio. x.com