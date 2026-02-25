Pensa di essere controllato dalla Nasa e uccide a coltellate bimba di 9 anni in strada condannato a 25 anni

Il terribile delitto in Inghilterra dove l'unica colpa della piccola fu quella di aver incrociato il giovane mentre giocava con l'hula hop insieme alla sorellina davanti al negozio della mamma. L'omicida era convinto che il suo "controllore" presso la Nasa avrebbe potuto resuscitarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

