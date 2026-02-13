Stupra e uccide una bimba di 5 anni | catturato dopo 25 anni di latitanza era tra i fuggitivi più ricercati dall'FBI

Alexis Flores, il sospettato di aver stuprato e ucciso la piccola Iriana DeJesus a Filadelfia nel 2000, è stato finalmente arrestato dall’FBI dopo 25 anni di latitanza. Flores, che era tra i fuggitivi più ricercati negli Stati Uniti, è stato catturato in Honduras, dove si nascondeva. La sua fuga lunga un quarto di secolo aveva alimentato speranze di giustizia tra le famiglie delle vittime, e ora si prepara a essere estradato negli Stati Uniti per affrontare il processo.

Alexis Flores, latitante per l'omicidio della piccola Iriana DeJesus a Filadelfia nel 2000, è stato catturato dall'FBI e tornerà negli USA per il processo. Aveva abusato e poi strangolato la bambina.