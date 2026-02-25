Penna retrocesso in Serie B | designato per la partita dopo gli errori in Inter-Juventus

Un provvedimento disciplinare ha condotto l’arbitro Federico La Penna a tornare in campo, ma non nel massimo campionato: la recente sospensione ha spinto la sua attività in Serie B. Le polemiche scaturite dal Derby d’Italia hanno influenzato le decisioni dell’Associazione Italiana Arbitri, con un avvicendamento graduale delle designazioni e una verifica della gestione delle partite ad alto livello. La Penna riparte dal calcio di Serie B, chiamato a dirigere l’incontro tra Sudtirol e Venezia, in programma allo Stadio Druso, sabato alle ore 15:00. Si tratta di un banco di prova fondamentale per ritrovare serenità, autorevolezza e concentrazione dopo l’esposizione mediatica e la recente sospensione. Nel contesto della ripresa, La Penna sarà incaricato di dirigere la partita tra Sudtirol e Venezia, con l’attenzione che resta alta da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. L’incontro si svolgerà allo Stadio Druso, offrendo l’occasione per consolidare metodo e lucidità degli ufficiali di gara durante la stagione cadetta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Arbitro Inter Juve, designato il fischietto del match: Rocchi sceglie La Penna. E al Var…L’arbitro scelto per il Derby d’Italia è La Penna.

Inter Juventus, La Penna e le minacce di morte dopo la direzione del Derby d’Italia: l’arbitro pronto a sporgere denunciaFederico La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo aver arbitrato il Derby d’Italia, una reazione che lo ha spinto a considerare di sporgere denuncia.