Inter Juventus La Penna e le minacce di morte dopo la direzione del Derby d’Italia | l’arbitro pronto a sporgere denuncia

Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo aver arbitrato il Derby d’Italia, una reazione che lo ha spinto a considerare di sporgere denuncia. Le minacce sono arrivate subito dopo la partita, quando alcuni tifosi hanno scritto messaggi intimidatori sui social. La situazione ha creato grande preoccupazione tra gli uomini delle forze dell’ordine, che stanno indagando per identificare i responsabili.

Inter News 24 Non si placa la tempesta dopo il Derby d'Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore di gara Federico La Penna sta vivendo giorni drammatici a causa di un'ondata d'odio senza precedenti. L'errore tecnico sull'espulsione di Kalulu, viziato dalla simulazione di Alessandro Bastoni (centrale dell' Inter di Cristian Chivu e pilastro della Nazionale di Gattuso ), ha scatenato minacce di morte gravissime. Il fischietto romano è pronto a sporgere denuncia. Mentre il designatore Gianluca Rocchi valuta se fermare l'arbitro per tutelarlo, la tensione si sposta sui fatti accaduti nel tunnel degli spogliatoi.