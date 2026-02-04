Pedagogia della speranza | l’omaggio della Gamec al pensiero Paulo Freire

Martedì 24 febbraio, a Bologna, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea ha aperto le porte alla mostra “Eau” di Ana Silva. L’evento è stato accompagnato dalla presentazione del libro “An Orobic Journey”, che ripercorre le storie raccontate sul magazine online “Pensare come una montagna”. La serata ha attirato un pubblico interessato, curioso di scoprire le nuove opere e di approfondire i temi affrontati nel volume.

Martedì 24 febbraio l’inaugurazione della mostra Eau di Ana Silva, preceduta dalla presentazione del volume “ An Orobic Journey”, evoluzione cartacea del magazine online Pensare come una montagna. Domenica 1 marzo doppio appuntamento del Public Program interdisciplinare: il workshop di Marie Moïse negli spazi della Gamec e il talk di Telmo Pievani e Juan Carlos De Martin all’Auditorium di Piazza Libertà. Martedì 24 febbraio prende il via Pedagogia della Speranza, il nuovo programma interdisciplinare della Gamec – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo dedicato all’educazione come pratica di libertà e trasformazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

