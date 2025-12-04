ecco pecci books una cinquina per dicembre

Cinque nuovi libri per Pecci Books a dicembre. Si parte sabato alle 11 con Diego Brus e Intanto ti calmi. Il resto non conta: chi conta sei tu, 10 comandamenti +1 per riconnettersi alla vita (Gribaudo) in dialogo con Gabriele Altobelli. Il messaggio? Calmarsi prima di tutto, rallentare. Aprire gli occhi e guardarsi dentro, guardarsi attorno. Diego Brus, all’anagrafe Diego Puzzangara, è siciliano d’origine e milanese d’adozione, lavora nel mondo della comunicazione come responsabile di influencer marketing. Gabriele Altobelli è presidente di Università Popolare di Prato, mental coach certificato, formatore e consulente in comunicazione e public speaking. 🔗 Leggi su Lanazione.it

