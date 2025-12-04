Ecco Pecci Books Una cinquina per dicembre
Cinque nuovi libri per Pecci Books a dicembre. Si parte sabato alle 11 con Diego Brus e Intanto ti calmi. Il resto non conta: chi conta sei tu, 10 comandamenti +1 per riconnettersi alla vita (Gribaudo) in dialogo con Gabriele Altobelli. Il messaggio? Calmarsi prima di tutto, rallentare. Aprire gli occhi e guardarsi dentro, guardarsi attorno. Diego Brus, all’anagrafe Diego Puzzangara, è siciliano d’origine e milanese d’adozione, lavora nel mondo della comunicazione come responsabile di influencer marketing. Gabriele Altobelli è presidente di Università Popolare di Prato, mental coach certificato, formatore e consulente in comunicazione e public speaking. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il tour internazionale del libro “Lucia Marcucci. Tutto qui?”inizia con una prima tappa al Centro Pecci di Prato il 7 novembre 2025, nell’ambito del Centro Pecci Books Festival 2025. Le curatrici Frida Carazzato e Francesca Verga presenteranno la nuova mono - facebook.com Vai su Facebook
Ecco Pecci Books. Archivi di donne per la Toscana - Nuovo appuntamento con Centro Pecci Books: domani alle 18 ci sarà la presentazione di "Vite, carte, memorie. Come scrive lanazione.it