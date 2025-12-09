con pecci books riflettori su gaza

Oggi, alle 18.30, Pecci Books ospita un evento speciale dedicato a Gaza, con due presentazioni che porteranno alla scoperta di nuove prospettive e storie. Il primo libro,

Pecci Books: oggi dalle 18.30 doppia presentazione per Gaza. Il primo libro è Sudari ( Feltrinelli ) di Paola Caridi. I sudari di Gaza non nascondono i corpi: li rivelano, li proteggono, li denunciano. Gridano i nomi. Un’elegia civile, che fa della memoria un atto di giustizia e resistenza. Caridi si occupa da oltre vent’anni di storia politica contemporanea del mondo arabo, ha vissuto e lavorato a Gerusalemme, collaborando con alcune delle maggiori testate italiane. Il secondo volume è Elegia per Gaza ( Feltrinelli ) di Tomaso Montanari (foto) con le immagini Marco Sauro. Per Gaza rifiuta il silenzio sui bambini uccisi, sugli artisti che continuano a dipingere sotto le bombe, sui sopravvissuti che scrivono e chiedono al mondo di non voltarsi dall’altra parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it