Gli amici cavalli non si mangiano Al via alla Camera l' iter della Pdl Brambilla sugli equidi come animali d' affezione

La proposta di legge presentata dalla deputata Brambilla ha causato un dibattito acceso alla Camera, dove si discute se gli equidi possano essere considerati animali d’affezione. Per la prima volta, il Parlamento si impegna a riconoscere ufficialmente il valore di questi animali, bloccando così la loro macellazione e l’uso come cibo. La discussione si concentra anche su come proteggere i cavalli e gli altri equidi, che molti vedono come compagni di vita più che come risorse.

Per la prima volta il Parlamento italiano esamina una proposta di legge per dichiarare gli equidi animali d'affezione e, conseguentemente, vietarne la macellazione e l'utilizzo a scopo alimentare. Si tratta dell'AC 48 ""Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione", presentato all'inizio di questa legislatura dall'on. Michela Vittoria Brambilla (Nm), presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, che ha iniziato nei giorni scorsi il proprio iter nella commissione Agricoltura della Camera con l'abbinamento di due altre pdl depositate successivamente.