Tajani | Board of Peace l' Italia sarà al primo incontro Schlein | aggirate la Costituzione Magi | ' Il governo scodinzola' Ira del ministro

Tajani ha annunciato che l'Italia parteciperà al primo incontro del Board of Peace, un organismo promosso dall'ex presidente Trump. La decisione ha suscitato reazioni forti, con Schlein che ha accusato il governo di aggirare la Costituzione. Nel frattempo, Magi ha commentato che il governo sembra comportarsi come un cane che scodinzola, e il ministro ha espresso la sua rabbia per questa scelta.

La leader del Pd Elly Schlein prende la parola per annunciare il voto del Pd, favorevole alla risoluzione delle opposizioni e contrario a quella del governo. «Eludere la Costituzione è come violarla. Partecipare alla riunione del Board of Peace è una scelta politica. ?Qui state cercando di aggirare un divieto costituzionale giocando con le parole. La Costituzione non è un fastidio burocratico, ma un argine». ?«?Lei dice, ministro», continua Schlein, «che non c'è alternativa al piano di Trump per Gaza? L'alternativa era dire di no e mantenere la schiena dritta.?La verità, qui, è una sola, abbiate il coraggio di dirla: Giorgia Meloni non riesce a dire di no a Donald Trump. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tajani: Board of Peace, l'Italia sarà al primo incontro. Schlein: aggirate la Costituzione. Magi: 'Il governo scodinzola'. Ira del ministro Tajani: «Board of Peace, l'Italia alla prima riunione». Pd e M5S: colonialismo. Ira del ministro su Magi: «Noi non scodinzoliamo»Giuseppe Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà alla prima riunione del Board of Peace, un organismo promosso dall’ex presidente Trump. Italia nel Board of peace di Gaza. Tajani: «Non esserci significa negare la Costituzione»L’Italia si unisce al Board of peace di Gaza come osservatore, provocando dure reazioni politiche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 'Il Board affronta il futuro di Gaza', Meloni schiera Tajani a Washington; Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Board of peace per Gaza. Tajani: Per l'Italia limiti costituzionali insormontabili; Board of Peace, Tajani: No alternative a piano Usa per Gaza, Italia deve essere a tavolo. [[(Video) Gaza, Tajani: L'Italia sarà alla prima riunione del Board of Peace]]Le comunicazioni in merito alla partecipazione dell'Italia come Paese osservatore alla prima riunione dell’organismo creato da Trump. Ira del ministro su ... lastampa.it Tajani annuncia la partecipazione dell’Italia al Board of Peace per Gaza. Attacchi dalle opposizioni, lui replica: Non è vero che scodinzoliamoL'Italia sarà osservatore al tavolo di pace americano per Gaza. Critiche dalle opposizioni sul ruolo dell'ONU scavalcato ... ilfattoquotidiano.it Sì all'invito di Trump: l'Italia con Tajani presenzierà alla prima riunione del Board of peace facebook " #Boardofpeace unica via, #Italia sarà osservatore", #Tajani su #Gaza alla Camera x.com