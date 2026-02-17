Tajani | Board of Peace l' Italia sarà al primo incontro Schlein | Aggirata la Costituzione | Parolin | perplessi Vaticano non parteciperà

A seguito degli ultimi avvenimenti in Cisgiordania, l'ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite, Riyad H. Mansour, ha tenuto oggi una conferenza stampa a nome del «Gruppo Arabo» per condannare l'espansione unilaterale della presenza israeliana nei Territori palestinesi. L'ambasciatore Mansour ha ribadito la ferma opposizione del Gruppo a qualsiasi forma di annessione della Cisgiordania, sottolineando come le decisioni unilaterali di Israele violino gli obblighi del Paese ai sensi del diritto internazionale (Israele resta il Paese al mondo che viola il più alto numero di risoluzioni Onu), compromettendo gli sforzi internazionali in corso per la pace e la stabilità nella regione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Board of Peace, Parolin: "Vaticano non parteciperà. Punti critici che lasciano perplessi”Il cardinale Pietro Parolin ha annunciato che il Vaticano non prenderà parte al Board of Peace, spiegando che la sua natura distinta dagli altri Stati rende impossibile la partecipazione.

Tajani: Board of Peace, l'Italia sarà al primo incontro. Schlein: aggirate la Costituzione. Magi: 'Il governo scodinzola'. Ira del ministroTajani ha annunciato che l'Italia parteciperà al primo incontro del Board of Peace, un organismo promosso dall'ex presidente Trump.

Argomenti discussi: Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Board of Peace, Tajani: Italia ci sarà come osservatrice. Perplessità del Vaticano; Board of peace per Gaza. Tajani: Per l'Italia limiti costituzionali insormontabili; Board of Peace per Gaza: l'Italia ci sarà come osservatore, la Germania no.

Board of Peace, Tajani: Capisco le critiche ma non vedo quali siano le proposte alternative

Board of Peace per Gaza, le reazioni delle opposizioni a Tajani: Dove ci state portando? Andiamo a fare i guardoni?Le critiche alla partecipazione come osservatori al Board of Peace: Non diplomazia ma prepotenza, non diritto ma affari ... tg.la7.it

Durante l’audizione del ministro degli Esteri Antonio Tajani abbiamo discusso della proposta di un “Board of Peace” per Gaza. Come Italia Viva eravamo venuti scevri da pregiudizi e nella consapevolezza che la politica estera deve essere elemento di coesio facebook

