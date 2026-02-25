C’è un momento, quando sale sul palcoscenico, in cui il tempo sembra arretrare. La voce resta riconoscibile, lo sguardo è lo stesso di sempre, la postura racconta una storia lunga decenni ma mai appesantita dalla nostalgia. Patty Pravo, nome d’arte di Nicoletta Strambelli, è nata il 9 aprile 1948 e oggi ha 77 anni, un dato anagrafico che colpisce più per la cifra che per l’effetto reale. Perché l’impressione, osservandola in pubblico o nelle apparizioni televisive, è quella di un’artista che non ha mai smesso di abitare il presente. La sua carriera attraversa generazioni, mode, trasformazioni sociali e rivoluzioni musicali, ma conserva una coerenza stilistica che la rende ancora oggi un punto di riferimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Patty Pravo sfida il tempo: 77 anni e un carisma che non arretra

Patty Pravo: eventi per i 60 anni di carrieraPatty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata – e resta –...

Madonna, che bambola (in italiano). La cover di Patty Pravo che fa girare il webRoma, 8 gennaio 2025 – Madonna torna in scena a sorpresa e lo fa cantando, per la prima volta, in italiano.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Patty Pravo chi è: la carriera, i 5 matrimoni, la cover di Madonna; La sfida fashion di Sanremo. Capasa di Cnmi: La concomitanza con le sfilate non peserà; Patty Pravo: Opera è il manifesto della diva a Sanremo 2026; Sanremo 2026, la sfida a colpi di look con le pagelle di Filippo Flocco.

Sanremo 2026, Patty Pravo in gara con il brano 'Opera'(Adnkronos) - Patty Pravo torna in gara nel Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, sarà sul palco dell'Ariston per la seconda serata della kermesse canora. La cantante, uno dei ... msn.com

Patty Pravo: chi è, matrimoni, figli, età e vita privata/ Sono legata a un uomo che ha 43 anni meno di mePatty Pravo a Sanremo 2026 acclamata dal pubblico come icona della musica, la storia dell'artista tra successi in carriera, amori trasgressivi e nuove relazioni ... ilsussidiario.net

Un pezzo di Veneto sul palco del Festival di Sanremo: vi è piaciuta Patty Pravo - facebook.com facebook

Ecco l’ordine ufficiale e gli orari di uscita della seconda serata di Sanremo 2026. Inizierà Patty Pravo verso le nove e un quarto, finirà Ditonellapiaga a mezzanotte e mezza x.com