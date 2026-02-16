Patty Pravo | eventi per i 60 anni di carriera
Patty Pravo festeggia i suoi 60 anni di carriera, un traguardo raggiunto grazie a decenni di successi e costante presenza sulla scena musicale italiana. La cantante, che ha iniziato nel lontano 1963, ha deciso di organizzare una serie di eventi per ricordare il suo percorso, tra cui un concerto speciale in un teatro di Milano.
Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata – e resta – protagonista indiscussa. Una vita fatta di successi, di provocazioni ed eccessi, di collaborazioni e di ricerca – seguendo ostinatamente il suo intuito musicale – in un’evoluzione costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda. La grande interprete non si sottrae a quest’importante ricorrenza, anzi, lo fa con l’entusiasmo e l’estro che la contraddistinguono, e pubblica per l’occasione il suo ventinovesimo album da studio, “Opera” (Nar International – AdaWarner Music Italy), in uscita il 6 marzo e disponibile in pre-order a questo link: https:wmi.🔗 Leggi su Funweek.it
Press Golden Gala 2026, Roberto Alessi presidente di giuria e Premio alla carriera a Patty Pravo
Il Press Golden Gala 2026 si avvicina, con Roberto Alessi nominato presidente di giuria e Patty Pravo premiata con il riconoscimento alla carriera.
Patty Pravo a Sanremo 2026: carriera, successi e quante volte è già stata al Festival
Patty Pravo - Il paradiso- 1969
Patty Pravo: eventi per i 60 anni di carrieraIl 6 marzo esce il nuovo album Opera che presenterà nei musei dal 25 marzo. Dall’8 aprile nei teatri con Opera Tour e in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano che dà il titolo all’album. funweek.it
Patty Pravo: «Io, opera unica ma anche musa di me stessa»Patty Pravo torna a Sanremo per l’undicesima volta con «Opera», il brano cucitole addosso da Giovanni Caccamo inseguendo gli onirismi di Simone Folco, il ... ilmattino.it
“A Sanremo ricorderò Ornella Vanoni: mi manca tanto. Di Madonna Canterei ‘Like a virgin’” Leggi l'articolo #PattyPravo facebook
Patty Pravo, tutto quel che bisogna sapere sul progetto "Opera" #pattypravo x.com