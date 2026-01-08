Madonna che bambola in italiano La cover di Patty Pravo che fa girare il web
Madonna sorprende il pubblico con una nuova interpretazione, questa volta in italiano. La sua cover di
Roma, 8 gennaio 2025 – Madonna torna in scena a sorpresa e lo fa cantando, per la prima volta, in italiano. La nuova campagna di Dolce&Gabbana, il cui lancio ufficale avverrà oggi, sarà accompagnata – come da voci di lunga data e come anticipato online tra ieri e ieri l’altro – dalla cover del celebre brano di Patty Pravo La bambola. Iconica, drammatica e apertamente femminista, la canzone del 1968 scritta da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini è il motore sonoro – già diventato virale online – della nuova promozione del profumo The One; anticipazioni dello spot sono presenti su Instagram: nei brevissimi filmati compare Madonna, fasciata da una guêpière rosa carne, che scambia sguardi infuocati con un ragazzone moro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
