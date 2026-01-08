Madonna sorprende il pubblico con una nuova interpretazione, questa volta in italiano. La sua cover di

Roma, 8 gennaio 2025 – Madonna torna in scena a sorpresa e lo fa cantando, per la prima volta, in italiano. La nuova campagna di Dolce&Gabbana, il cui lancio ufficale avverrà oggi, sarà accompagnata – come da voci di lunga data e come anticipato online tra ieri e ieri l’altro – dalla cover del celebre brano di Patty Pravo La bambola. Iconica, drammatica e apertamente femminista, la canzone del 1968 scritta da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini è il motore sonoro – già diventato virale online – della nuova promozione del profumo The One; anticipazioni dello spot sono presenti su Instagram: nei brevissimi filmati compare Madonna, fasciata da una guêpière rosa carne, che scambia sguardi infuocati con un ragazzone moro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Madonna, che bambola (in italiano). La cover di Patty Pravo che fa girare il web

