La cover di Madonna su Patty Pravo bocciata in tv | Come la panna nella carbonara

La cover de La bambola rilasciata da Madonna continua a far discutere nei salotti televisivi italiani. Dopo le critiche arrivate ieri a La vita in diretta, oggi è stato il turno di La volta buona, dove gli ospiti di Caterina Balivo hanato la scelta della popstar americana di omaggiare il classico di Patty Pravo del 1968. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dolce&Gabbana Beauty (@dolcegabbanabeauty) Il giudizio più duro è arrivato da Guillermo Mariotto, che non ha usato mezzi termini per bocciare l’operazione. “È orrenda, come quando gli americani mettono la panna nella carbonara”, ha dichiarato lo stilista e giurato di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

