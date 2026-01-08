Madonna canta in italiano | omaggio a Patty Pravo con La Bambola

Madonna ha recentemente reinterpretato in italiano “La Bambola”, il celebre brano di Patty Pravo del 1968. La versione inedita, pubblicata sui propri canali, rende omaggio a uno dei brani più iconici della musica italiana, offrendo una nuova interpretazione che unisce la sua voce a un classico senza tempo. Questa scelta sottolinea il legame tra artisti di diverse generazioni e l’importanza dei brani che hanno segnato la storia musicale del nostro paese.

Madonna ha sorpreso i fan pubblicando una versione inedita di La Bambola, il celebre brano di Patty Pravo che nel 1968 conquistò il primo posto nelle classifiche italiane. Cantata interamente in italiano, la cover porta il titolo ufficiale La Bambola (for Dolce & Gabbana – The One) e accompagna la nuova campagna pubblicitaria di un profumo firmato Dolce & Gabbana. Il pezzo originale, scritto da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, fu inizialmente rifiutato da artisti come Caterina Caselli e Little Tony, prima di diventare il primo grande successo della " ragazza del Piper ". Madonna, con la sua interpretazione, rende omaggio a questo classico della musica italiana, portando la canzone in un contesto internazionale.

Madonna canta Patty Pravo: la popstar pubblica la cover de "La Bambola" per uno spot - Scritto in origine da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini e portato al successo dalla cantante veneziana nel 1968, la nuova versione è la colonna sonora di un nuovo profumo ... corriere.it

#Madonna ha pubblicato la cover di "La bambola" di Patty Pravo: la popstar canta in italiano il brano cult del 1968 scritto da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini. Si tratta della colonna sonora di uno spot. Di Marcella Sullo #GR1 x.com

Madonna canta in italiano “La bambola” di Patty Pravo per D&G - facebook.com facebook

