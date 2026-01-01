Sport senza barriere al via collaborazione tra Ulss 9 e Comitato Paralimpico

Da veronasera.it 1 gen 2026

Ulss 9 e Comitato Paralimpico uniscono le forze per promuovere lo sport senza barriere, in occasione delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali a Verona. Questa collaborazione mira a sostenere l’inclusione e la partecipazione di persone con disabilità, valorizzando l’importanza dello sport come strumento di integrazione e benessere. Un impegno condiviso che rafforza il ruolo della comunità nel favorire un ambiente più accessibile e inclusivo.

In occasione degli imminenti Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, che vedranno Verona protagonista con la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e quella di apertura delle Paralimpiadi, l'Ulss 9 Scaligera e il Comitato Paralimpico hanno stretto un’importante sinergia per promuovere lo sport. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: Sport e disabili, il presidente del Comitato paralimpico del Veneto Davide Giorgi: «La politica fa troppo poco»

Leggi anche: Roma, sport senza barriere: voci e progetti con Vio e Onorato

