Paralimpiadi | 20 anni di partnership con Allianz Parte il Viaggio della Fiamma

Allianz ha festeggiato vent’anni di collaborazione con il Comitato Paralimpico Internazionale, legando il suo nome al movimento paralimpico. L’evento “Passione senza limiti” ha sottolineato questa lunga relazione, in vista dei prossimi Giochi di Milano Cortina 2026. Poco prima dell’arrivo in Italia della Fiamma Paralimpica, l’azienda ha annunciato il suo ruolo di Presenting Partner del percorso della Fiamma. La celebrazione ha coinvolto atleti e rappresentanti del mondo paralimpico, rafforzando il legame tra sport e impegno sociale.

MILANO (ITALPRESS) – A 11 giorni dall’avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e a poche ore dall’arrivo in Italia della Fiamma Paralimpica, Allianz ha celebrato con un grande evento intitolato “Passione senza limiti – Allianz e il Viaggio Paralimpico” due decenni di partnership con il Comitato Paralimpico Internazionale e il suo ruolo come Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026. Allianz è Partner dell’IPC dal 2006 ed è Assicuratore Ufficiale delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi dal 2021, e accompagnerà tutte le edizioni dei Giochi fino al 2032. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Alberto ha acceso la Fiamma delle Paralimpiadi per onorare sua moglie e suo padre, entrambi coinvolti nel movimento paralimpico.

