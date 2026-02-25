Passaporto alle Poste | rivoluzione per i piccoli comuni molisani

In Molise si compie un passo significativo per la semplificazione dei servizi statali: da oggi, nei comuni sotto i 15mila abitanti della provincia di Campobasso, i cittadini possono richiedere il passaporto direttamente presso gli uffici postali. Un'iniziativa che riduce le distanze burocratiche e porta un servizio essenziale più vicino alle comunità locali, con un impatto concreto sulla vita quotidiana dei residenti. La novità è stata presentata ufficialmente a Baranello, piccolo centro simbolo dell'entroterra molisano. Qui, davanti ai rappresentanti di Poste Italiane, al vicario del Questore di Campobasso e al sindaco locale, è stata registrata la prima richiesta del nuovo servizio. Antonio Tamburro, 26 anni, residente a Baranello, è stato il primo cittadino a usufruire del servizio. Impiegato in un'azienda informatica a Campobasso, ha scelto di sfruttare subito la nuova opportunità per un progetto futuro: un viaggio a Londra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

