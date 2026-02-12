Il passaporto alle Poste | rinnovo e domanda

A Empoli, le Poste ora permettono di rinnovare e richiedere il passaporto grazie a un nuovo progetto della Polizia di Stato. L’iniziativa, sviluppata insieme a Poste Italiane e al Ministero dell’Interno, ha ampliato i punti di accesso per i cittadini. Ora, più uffici postali sono a disposizione per pratiche di passaporto, rendendo più semplice e veloce il procedimento.

EMPOLESE VALDELSA Il progetto Polis della Polizia di Stato, in collaborazione con Poste Italiane e il Ministero dell'Interno, amplia il numero di uffici postali dov'è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato sul territorio negli uffici Polis: Limite sull'Arno, Cerreto guidi, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino e Montespertoli. Ora anche gli uffici postali della provincia di Firenze sono pronti ad accogliere le richieste di rilascio o rinnovo dei passaporti. L'operazione è semplice. Basta consegnare all'ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,70 euro e contrassegno telematico da 73,50 euro.

