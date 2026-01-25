Capitale italiana della cultura 2028 | selezionate le 10 città finaliste

Lo scorso martedì, la giuria ha scelto le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028, valutando i progetti presentati. Questa selezione rappresenta un importante passo nel percorso verso il riconoscimento di un centro culturale nazionale, evidenziando l’impegno e le iniziative delle comunità coinvolte. Le città finaliste sono ora chiamate a mettere in mostra le proprie proposte e a contribuire alla promozione della cultura italiana.

La giuria ha selezionato lo scorso martedì le dieci città che accedono alla fase finale della competizione per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028, sulla base dei progetti presentati. Le dieci candidature saranno presentate nelle audizioni pubbliche fissate per giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026, dove ogni finalista illustrerà il proprio progetto davanti alla giuria. Alla città vincitrice andrà un contributo di un milione di euro. Il riconoscimento permetterà di valorizzare, nell'arco di un anno, le peculiarità culturali del territorio e i processi che ne sostengono la crescita, considerata come leva per lo sviluppo collettivo. Capitale italiana della Cultura 2028, ecco le dieci città finaliste: Anagni, Ancona, Catania, Colle di Val d'Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia convocate per le audizioni pubbliche al Mic giovedì 26 e venerdì 27 febbraio.

