Capitale italiana della cultura 2028 Catania è tra le 10 città finaliste

Catania è tra le dieci città finaliste per diventare Capitale italiana della cultura 2028. La selezione è avvenuta oggi, sulla base dei progetti presentati, che hanno permesso di individuare le destinazioni candidate a rappresentare il patrimonio culturale e le iniziative di rilancio del territorio. La scelta riflette l’impegno delle città nel valorizzare il proprio patrimonio e promuovere la cultura come elemento di sviluppo e identità.

Sono state scelte oggi dalla giuria, in base ai loro progetti, le dieci finaliste per la selezione della città "Capitale italiana della cultura" 2028. Sono le seguenti: 1. Anagni (FR) - Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce 2. Ancona - Ancona. Questo adesso 3. Catania - Catania continua 4. Colle di Val d'Elsa (SI) - Colle28. Per tutti, dappertutto 5. Forlì - I sentieri della bellezza 6. Gravina in Puglia (BA) - Radici al futuro 7. Massa - La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia 8. Mirabella Eclano (AV) - L'Appia dei popoli 9. Sarzana (SP) - L'impavida.

