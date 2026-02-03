Stadio Arechi lavori ancora al palo | sottoservizi bloccano il restyling

La riqualificazione dello stadio Arechi è ancora ferma. I lavori non sono ancora iniziati, nonostante i 100 milioni di euro destinati al restyling. I problemi tecnici con i sottoservizi bloccano tutto e non si riesce a dare il via alle operazioni. La situazione resta incerta e senza una data precisa per l’inizio dei lavori.

Il maxi restyling dello stadio Arechi resta ancora fermo ai blocchi di partenza. Nonostante il progetto da oltre 100 milioni di euro, l’avvio dei lavori continua a slittare a causa di criticità tecniche che impediscono l’apertura del cantiere. A frenare l’intervento è la necessità di mettere in.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Stadio Arechi Arechi, lavori fermi da novembre: servono altri 100mila euro per spostare i sottoservizi I lavori allo stadio Arechi sono ancora bloccati. Stadio Arechi, iniziati i lavori alla curva Nord Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nuovo stadio Arechi a Salerno, partono i lavori di demolizione della Curva Nord Ultime notizie su Stadio Arechi Argomenti discussi: Restyling Arechi a Salerno, altro intoppo prima dei lavori; Nuovo Stadio Arechi, Celano (FI) a Fico: 'Chiarezza su fondi e tempi dei lavori'; Salernitana, rifinitura al Mary Rosy in vista del Giugliano. Ancora out Cabianca - Salernonotizie.it; VIDEO Salerno lavori in corso per riaprire via Calenda. Arechi, lavori fermi da novembre: servono altri 100mila euro per spostare i sottoserviziPer sbloccare l’impasse sul restyling dello stadio Arechi serviranno ulteriori 100mila euro. Dopo la demolizione avvenuta lo scorso novembre di una rampa ... zon.it Nuovo Stadio Arechi, Celano (FI) a Fico: Chiarezza su fondi e tempi dei lavoriIl consigliere regionale ricostruisce una vicenda che va avanti da anni e che ha alimentato attese e promesse mai concretizzate ... salernotoday.it I Lavori allo stadio Arechi procedono a gonfievele. Niente di meno anche tv di altre regioni vengono a fare dei servizi su quest'opera straoooordinaria. Vincenzo De Luca Bello no - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.