' Parole di pace parole di guerra' Luciano Fontana ospite in Sapienza per la rassegna su San Francesco

Prosegue la rassegna “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”, progetto culturale promosso dall’Università di Pisa attraverso l’Ufficio del Rettore e il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC). Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 17:30, nell’Aula Magna Nuova di Palazzo La Sapienza, si terrà il seminario “Parole di pace, parole di guerra”, che vedrà protagonista Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. A moderare l’incontro sarà Adriano Fabris, professore ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa, dove insegna anche Etica della comunicazione. Nel solco dell’eredità francescana, che ha fatto del dialogo e della fraternità strumenti concreti di incontro anche nei contesti più segnati dal conflitto, il seminario propone una riflessione sul peso delle parole nello spazio pubblico contemporaneo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

