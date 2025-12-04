Di bronzo di marmo di parole | Federico Buffa a Oliveto Citra racconta Storie di guerra per chi ama la pace

Si terrà sabato 6 dicembre, alle 11 nell’Ecoteatro di Oliveto Citra, lo spettacolo “Storie di guerra per chi ama la pace”. A raccontare le storie della Grande Guerra legate ai territori dei Comuni di Oliveto Citra, San Gregorio Magno e Buccino sarà il giornalista e storyteller Federico Buffa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Di bronzo, di marmo, di parole": Federico Buffa a Oliveto Citra racconta "Storie di guerra per chi ama la pace"

Scopri altri approfondimenti

Un momento di condivisione della Memoria della Prima Guerra Mondiale ancora custodita dalle nostre comunità con il progetto Di bronzo, di marmo, di parole raccontate da Federico Buffa L’appuntament - facebook.com Vai su Facebook

Il racconto della Grande Guerra: l'evento raccontato da Federico Buffa - Reading con al centro le vicende dei caduti di Oliveto Citra, San Gregorio Magno e Buccino ... Da msn.com

Federico Nilo Maldini e Paolo Monna conquistano argento e bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel tiro a segno, pistola ad aria 10 metri - L’esaltazione per l’incredibile che sembrava possibile, l’ansia per una medaglia che stava per sfuggire, il ... Lo riporta corriere.it

Federico Nilo Maldini e Paolo Monna hanno vinto l’argento e il bronzo nel tiro a segno - Alle Olimpiadi di Parigi gli italiani Federico Nilo Maldini e Paolo Monna hanno vinto rispettivamente la medaglia d’argento e di bronzo nella pistola ad aria compressa da 10 metri, una specialità del ... Come scrive ilpost.it

Chi sono Maldini e Monna, bronzo e argento alle Olimpiadi: carabinieri e amici. Federico sposerà Carlotta Pescante - Federico andò in gita di classe al poligono, che quel giorno aveva aperto le porte ai non iscritti. Segnala corriere.it

Arte, il busto di bronzo di Urbano VIII si affianca alla sua versione in marmo - Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano il busto del Bernini in prestito dal Principe Corsini fino al 30 luglio Da giovedì 6 ottobre il busto di bronzo di Urbano VIII sarà affiancato dalla ... Riporta affaritaliani.it

Nuoto: Mondiali Paralimpici. Oro per Bicelli, bronzo per Berra e Morlacchi - Il bresciano Federico Bicelli ha vinto la medaglia d'oro nei 400 stile libero ai mondiali paralimpici di nuoto a Manchester. Si legge su rainews.it