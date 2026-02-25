Parole di pace parole di guerra Luciano Fontana in Sapienza per ’San Francesco 1226–2026’

Luciano Fontana ha partecipato al seminario intitolato “Parole di pace, parole di guerra” per ricordare i 800 anni dalla frase di San Francesco. La sua presenza si è concentrata sul ruolo delle parole nel promuovere o ostacolare la pace, sottolineando come i discorsi pubblici possano influenzare il senso di unità tra le persone. Durante l’evento, sono stati discussi anche esempi storici di linguaggio divisivo e di strategie per favorire il dialogo. La discussione continuerà con altre testimonianze.

"Parole di pace, parole di guerra" è il titolo del seminario in programma venerdì 27 febbraio, alle 17.30, nell’Aula Magna Nuova di Palazzo La Sapienza, con protagonista Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. A moderare l’incontro sarà Adriano Fabris, professore ordinario di Filosofia morale all’ Università di Pisa, dove insegna anche Etica della comunicazione. Nel solco dell’eredità francescana, che ha fatto del dialogo e della fraternità strumenti concreti di incontro anche nei contesti più segnati dal conflitto, il seminario propone una riflessione sul peso delle parole nello spazio pubblico contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Università di Pisa: grande successo per l’apertura della rassegna “San Francesco 1226-2026”L’Università di Pisa ha inaugurato ieri sera la rassegna “San Francesco 1226-2026” con una serata di conferenze e mostre che ha attirato oltre 500 persone, tra studenti, studiosi e cittadini, desiderosi di approfondire il legame tra il santo e la territorio pisano.

