San Francesco 1226-2026 Rassegna Unipi riscopre il ’santo rivoluzionario’
di Gabriele Masiero PISA Un santo, certo. Ma anche un "rivoluzionario" e un "politico" di straordinaria visione. Tanto da ispirare non solo la fede religiosa, ma anche l’arte, la letteratura e, appunto, la politica, da oltre 800 anni. Stiamo parlando di Giovanni di Pietro di Bernardone, conosciuto da tutti come san Francesco di Assisi, al quale l’ Università di Pisa, attraverso il suo Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura (Cidic), ha dedicato una rassegna con spettacoli teatrali, concerti, lectio magistralis, seminari, mostre, film, progetti didattici tra febbraio e aprile e della quale Qn La Nazione sarà media partner. 🔗 Leggi su Lanazione.it
