L’Università di Pisa ha inaugurato ieri sera la rassegna “San Francesco 1226-2026” con una serata di conferenze e mostre che ha attirato oltre 500 persone, tra studenti, studiosi e cittadini, desiderosi di approfondire il legame tra il santo e la territorio pisano.

Si è aperta ieri sera con entusiasmo la rassegna dell’ Università di Pisa, “ San Francesco 1226-2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale ”, inaugurata dalla prima nazionale dello spettacolo FRANCESCO di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi. Lo spettacolo, tra parole e musica, ha riportato al centro la figura di San Francesco d’Assisi in vista dell’ottocentenario della sua morte. Il racconto ha intrecciato il Francesco storico – dalla conversione alla spoliazione, dal rapporto con il Papa alla nascita dell’Ordine, fino all’incontro con il Sultano – e il Francesco poeta del Cantico delle Creature, offrendo una visione complessa e attuale del santo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Università di Pisa: grande successo per l’apertura della rassegna “San Francesco 1226-2026”

Approfondimenti su san francesco

La rassegna 'San Francesco 1226-2026' propone un calendario di concerti, spettacoli e incontri dedicati a riflettere sull’eredità francescana.

Ultime notizie su san francesco

Argomenti discussi: Dal monocordo di Pitagora agli MP3: la grande avventura del suono; Giornate Galileiane 2026; Il laboratorio DETAILLs dell'Università di Pisa vince il Premio Mario Raffa per il public engagement e l'impatto sociale; Giornate Galileiane 2026 - Pisa.

Università. JobFair di Pisa, grande affluenza e 800 colloqui per 230 ragazziROMA – Numeri in crescita e grande affluenza di pubblico per la quinta edizione di JobFair, la due giorni di job meeting promossa a Pisa dalle sei scuole superiori italiane (Gssi Gran Sasso Science ... diregiovani.it

Autismo. Al via il più grande finanziamento mondiale per la ricerca. Tra i partner la Fondazione Stella Maris e l’Università di di PisaIl finanziamento di 115 milioni di euro per lo studio Autism Innovative Medicine Studies-2-Trials (AIMS-2-Trials) è stato assegnato dall'Innovative Medicines Initiative a un consorzio internazionale ... quotidianosanita.it

SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 13 febbraio 2026 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa - Desideri aiutare i fr - facebook.com facebook

Arezzo. Chiesa di San Francesco Storie della Vera Croce affreschi iniziati da Bicci di Lorenzo 1373 1452 ma realizzati poi soprattutto da Piero della Francesca tra il 1452 e il 1466. La Croce è attribuita a un allievo di Cimabue e risale alla fine del XIII secolo 12 x.com