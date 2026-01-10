La crisi Beko di Cassinetta di Biandronno finisce di nuovo in Regione Operai sul piede di guerra | Sciopero e presidio

La crisi dello stabilimento Beko di Cassinetta di Biandronno sarà al centro di un incontro in Regione, previsto per il 13 gennaio a Palazzo Lombardia. La questione ha coinvolto gli operai, che minacciano sciopero e presidio, evidenziando la delicatezza della situazione e la volontà di trovare una soluzione condivisa. L’appuntamento rappresenta un momento importante per fare il punto sugli investimenti e le prospettive future del sito.

Cassinetta di Biandronno (Varese), 10 gennaio 2026 – La vicenda Beko approda in Regione. È in programma il prossimo martedì 13 gennaio a Palazzo Lombardia un incontro di aggiornamento sugli investimenti relativi al sito di Cassinetta di Biandronno. Una delegazione di Fiom Cgil, Uilm Uil, Fim Cisl e la Rsu saranno ricevute dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi e dall'assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi. La Rsu di Beko ha proclamato per la stessa giornata uno sciopero per tutti i turni di lavoro ed è in programma un presidio all'esterno di Palazzo Lombardia.

