Area verde di via Del Vita | completata la riqualificazione del parco giochi in zona Marchionna

Arezzo, 3 dicembre 2025 – È stata completata la riqualificazione dell’area verde di via Del Vita in zona Marchionna, nell’ambito del più ampio programma dell’amministrazione dedicato al rinnovo e alla messa in sicurezza dei parchi cittadini. L’intervento rientra nel “pacchetto” delle quattro aree ludiche oggetto di restyling – Vitiano, Rigutino, via Donatello e via Del Vita – ciascuna con un investimento di circa 30.000 euro. Nel parco di via Del Vita sono state completamente sostituite le precedenti strutture ludiche con nuove attrezzature moderne e sicure, tra le quali una struttura polifunzionale con torri e due scivoli, adatta ai bambini dai 2 agli 11 anni, altalene sia per i più piccoli che per i più grandi, il bilico a due posti e il gioco a molla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

