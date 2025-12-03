Area verde di via Del Vita | completata la riqualificazione del parco giochi in zona Marchionna
Arezzo, 3 dicembre 2025 – È stata completata la riqualificazione dell’area verde di via Del Vita in zona Marchionna, nell’ambito del più ampio programma dell’amministrazione dedicato al rinnovo e alla messa in sicurezza dei parchi cittadini. L’intervento rientra nel “pacchetto” delle quattro aree ludiche oggetto di restyling – Vitiano, Rigutino, via Donatello e via Del Vita – ciascuna con un investimento di circa 30.000 euro. Nel parco di via Del Vita sono state completamente sostituite le precedenti strutture ludiche con nuove attrezzature moderne e sicure, tra le quali una struttura polifunzionale con torri e due scivoli, adatta ai bambini dai 2 agli 11 anni, altalene sia per i più piccoli che per i più grandi, il bilico a due posti e il gioco a molla. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Servalli: "Mettiamo ordine all’aspetto arboristico di quest'area verde" #CavadeTirreni - facebook.com Vai su Facebook
Area verde di via Del Vita: completata la riqualificazione del parco giochi in zona Marchionna - Tanti: Costante confronto con i cittadini, prossimo appuntamento a gennaio” ... Come scrive lanazione.it
Un "percorso vita" nell’area verde - Il Comune di Falconara ha ottenuto un finanziamento di circa 5mila euro nell’ambito del Bando regionale per la concessione di aiuti destinati al finanziamento di piccoli progetti volti alla promozione ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Ama: bonificata la discarica del parco di via Procaccini - Si è conclusa stamattina dopo due giorni di lavoro l'intervento di riqualificazione disposto ... Scrive romatoday.it