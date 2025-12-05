Un campo da 60 metri tribune per 4mila spettatori e spogliatoi | ecco la nuova Milano Rho ice hockey Arena

Milanotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A due mesi esatti dall'inizio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, la città inizia a presentare e mostrare i luoghi dove si terranno le gare. La Fondazione Fiera Milano ha presentato in anteprima la nuova pista di hockey sul ghiaccio: la Milano Rho ice hockey Arena allestita nei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Campo 60 Metri Tribune