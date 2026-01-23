Su Dazn c' è l' ICE Hockey League l' antipasto perfetto per le Olimpiadi Invernali

Su Dazn è disponibile l'ICE Hockey League, un'ottima occasione per seguire le partite di hockey su ghiaccio prima delle Olimpiadi Invernali. Questa competizione permette di scoprire i talenti italiani e di seguire le loro performance in vista di Milano-Cortina, che si svolgerà dal 6 febbraio. Un'opportunità per gli appassionati di sport di approfondire il gioco e conoscere meglio i protagonisti della nazionale.

Il conto alla rovescia per i Giochi è ufficialmente iniziato su Dazn. A Milano-Cortina 2026, l’hockey su ghiaccio sarà protagonista, anche grazie al ritorno delle grandi stelle internazionali sul palcoscenico olimpico: i giocatori della National Hockey League (Nhl), il più importante campionato di hockey al mondo, con squadre statunitensi e canadesi. L’hockey su ghiaccio sarà uno degli appuntamenti più attesi dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Nel frattempo, sempre su Dazn sarà possibile vedere l’ICE Hockey League con una selezione dei match più emozionanti, che vede protagoniste anche due squadre italiane: l'HC Falkensteiner Pustertal e la plurititolata HCB Alto Adige Alperia, diciannove volte campione italiano e due volte vincitore della ICEHL. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Olimpiadi invernali, l’Ice Hockey Arena di Milano è un cantiere a cielo aperto: ecco come si presenta a 26 giorni dal viaA 26 giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, l’Ice Hockey Arena di Milano si presenta ancora in fase di completamento.

