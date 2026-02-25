Tre minorenni sono stati fermati dai carabinieri di Napoli Stella mentre guidavano una BMW, dopo un inseguimento notturno. La polizia ha deciso di fermarli perché avevano superato i limiti di velocità e si comportavano in modo sospetto. Durante il controllo, i giovani hanno cercato di nascondere che uno di loro non aveva ancora compiuto 18 anni. La scena si è svolta in una strada periferica, con il veicolo che sfrecciava a tutta velocità.

Erano le 23 di ieri sera quando i carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno intimato l’alt a una Fiat Panda con a bordo tre giovanissimi. L’auto non si è fermata ed è partito un inseguimento durato circa 30 minuti, tra manovre contromano, rotonde tagliate e guardrail urtati più volte. La corsa si è conclusa a Villaricca, a nord della provincia di Napoli. Alla fine due ragazzi sono stati bloccati dopo un tentativo di fuga a piedi. Hanno 14 e 15 anni, entrambi napoletani. Nell’utilitaria i militari hanno trovato un coltello e una mazza da baseball. I due minorenni sono stati arrestati e, su disposizione della procura per i minorenni di Napoli, trasferiti nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Checco Zalone: “Il flirt con Virginia Raffaele? Ci abbiamo riso su, lei lo sa che non glielo darò mai”

Leggi anche: Fermati su una Bmw piena di prodotti 'tarocchi': nei guai 3 giovani fratelli

Argomenti discussi: Papà non lo sa, non glielo dite: minorenni su una Bmw inseguiti e fermati dai carabinieri; Napoli, minorenni incontrollati: carabinieri arrestano due ragazzini e ne denunciano uno. Non lo dite a papà; Potevo fare la figlia di papà, ma mi hanno insegnato a soffrire: la storia di Irene Campostrini, tra i programmi tv in bici e il lavoro in banca; Parla il papà della bimba di 18 mesi che un 37enne senza fissa dimora ha tentato di rapire in un supermercato ? Intervista Alfredo Ranavolo/Tg1.

Papà non lo sa, non glielo dite: minorenni su una Bmw inseguiti e fermati dai carabinieriErano le 23 di ieri sera quando i carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno intimato l’alt a una Fiat Panda con a bordo tre giovanissimi. L’auto non si è fermata ed è partito un inseguimento dur ... napolitoday.it

Centro Don Orione Bergamo. . 11 febbraio Giornata del malato e della Madonna di Lourdes. Maria ci racconta quel momento indimenticabile a Lourdes: l’immersione nelle piscine, e poi... quel miracolo quotidiano che ti lascia senza parole. Suo papà glielo av - facebook.com facebook