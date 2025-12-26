Fermati su una Bmw piena di prodotti ' tarocchi' | nei guai 3 giovani fratelli
Viaggiavano in città con l’auto carica di merce contraffatta, ma il loro comportamento non è passato inosservato agli agenti della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, la Squadra Volante della Questura di Brescia ha fermato e denunciato tre fratelli cittadini romeni di 30, 25 e 22 anni, tutti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Camminano in centro a Catania con una busta piena di argento, due donne nei guai: cosa ha scoperto la polizia
Leggi anche: Sora, fermati due fratelli davanti a una scuola: droga nella minicar e un coltello nascosto nei vestiti
Fermati con l’auto piena zeppa di coltelli e profumi falsi, denunciati tre fratelli con precedenti.
Brescia, fermati tre fratelli con merce contraffatta in auto - Senza fissa dimora e con precedenti penali, sono stati fermati e denunciati dalla Polizia per ricettazione e detenzione di prodotti falsi ... giornaledibrescia.it
Su un’auto rubata e piena di attrezzi da scasso: fermati 4 sudamericani. Uno era ricercato da mesi e dopo l’arresto è stato portato in carcere x.com
Se tuo figlio ama Harry Potter… fermati qui. Il 20 dicembre Palermo diventa Hogwarts. Per una sera sola. Non è uno spettacolo da guardare. È un gioco da vivere. Si parte da Piazza Pretoria alle 17:00. Ricevi una mappa, una missione… e una città piena di i - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.