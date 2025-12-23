Checco Zalone | Il flirt con Virginia Raffaele? Ci abbiamo riso su lei lo sa che non glielo darò mai
Protagonista del film Buen Camino, che segna il suo ritorno al cinema dopo cinque anni, Checco Zalone si racconta a 7, il settimanale del Corriere della Sera, parlando anche del presunto flirt con Virginia Raffaele di cui tanto si era parlato nei mesi scorsi. Riguardo alla pellicola, l’attore racconta di che cosa parla: “Un papà che segue la figlia lungo il cammino di Santiago. Un papà ricchissimo – non per merito ma per eredità – si trova a dover seguire la figlia minorenne su uno storico cammino della spiritualità, pur non avendo nulla di spirituale. Diventerà un percorso di avvicinamento a una figlia che non aveva mai considerato”. 🔗 Leggi su Tpi.it
“Io sostengo che invece di lamentarsi del politicamente corretto bisogna essere intelligentemente scorretti, quindi non avverto questo problema” #BuenCamino #CheccoZalone x.com
"In realtà non ci eravamo mai sposati" Checco Zalone conferma la rottura da Mariangela Eboli - facebook.com facebook
