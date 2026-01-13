Fabrizio Cesetti Pd duro con Paolo Calcinaro | Non sta facendo uno stage non può permettersi il lusso di essere superficiale

Durante il consiglio regionale di Ancona del 13 gennaio, Fabrizio Cesetti del PD ha criticato duramente l’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro, sottolineando l’importanza di responsabilità e attenzione nel suo ruolo e rimarcando che non si tratta di un semplice stage. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e sulle competenze richieste per svolgere efficacemente le funzioni pubbliche.

Cesetti (Pd), 'situazione insostenibile nei pronto soccorso marchigiani' - "La situazione dei pronto soccorso marchigiani è arrivata a una situazione insostenibile". ansa.it

REGIONE - Consigliere regionale Partito Democratico Fabrizio Cesetti, replica a Calcinaro: “Se non riesce a reggere la pressione di cittadini, lavoratori e stampa, forse farebbe meglio a riconsiderare l’impegno che si è preso per i prossimi cinque anni” "Calcin - facebook.com facebook

