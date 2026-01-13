Fabrizio Cesetti Pd duro con Paolo Calcinaro | Non sta facendo uno stage non può permettersi il lusso di essere superficiale
Durante il consiglio regionale di Ancona del 13 gennaio, Fabrizio Cesetti del PD ha criticato duramente l’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro, sottolineando l’importanza di responsabilità e attenzione nel suo ruolo e rimarcando che non si tratta di un semplice stage. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e sulle competenze richieste per svolgere efficacemente le funzioni pubbliche.
ANCONA – Nel corso del consiglio regionale di oggi, martedì 13 gennaio, l’esponente del Partito Democratico Fabrizio Cesetti ha avuto parole molto dure nei confronti dell’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro.«Non sta facendo uno stage – ha infatti dichiarato l’ex onorevole - ma è un componente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
