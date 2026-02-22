La palestra per l’arrampicata Lo sport olimpico a San Fermo debutta con 132 linee verticali

La palestra di arrampicata a San Fermo apre i battenti dopo aver installato 132 vie verticali, una scelta fatta per rispondere alla crescente domanda di sport praticabili in città. I lavori sono terminati in anticipo rispetto alla data prevista, permettendo agli appassionati di testare le nuove strutture già dal primo giorno. La struttura si rivolge sia ai principianti sia agli esperti, offrendo un luogo sicuro per allenarsi e migliorare. La prima giornata di apertura attira molti appassionati locali.

È quasi pronta la prima palestra dedicata all'arrampicata sportiva di Varese. L'impianto sarà inaugurato sabato 7 marzo a San Fermo. La struttura è stata edificata a pochi metri da quello che sarà il nuovo polo scolastico del quartiere, attualmente in costruzione. L'intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento di oltre due milioni dai fondi Pnrr e al project financing pubblico-privato, con un progetto sviluppato con il partner tecnico Oberalp Spa-Salewa. "Dopo la riqualificazione del Palaghiaccio che ci ha resi protagonisti durante queste Olimpiadi invernali – commenta il sindaco Davide Galimberti – realizziamo per Varese anche una struttura dedicata a un altro sport olimpico come l'arrampicata, disciplina che dal debutto a Tokyo 2020 è entrata stabilmente nel programma dei Giochi".

