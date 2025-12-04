Sottrae 600mila euro ai correntisti Procura invoca 9 anni di reclusione per l' ex direttrice

Dodici anni di reclusione per l’ex direttrice e il suo consorte. E’ quanto richiesto dal sostituto procuratore Giacomo Urbano nel corso della sua requisitoria nel processo - che si sta celebrando dinanzi alla seconda sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Antonio Riccio. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sottrae 600mila euro ai correntisti, Procura invoca 9 anni di reclusione per l'ex direttrice

Contenuti che potrebbero interessarti

SAN TAMMARO - Sottrae 600mila euro dal conto dei clienti, chiesti nove anni per l’ex direttrice delle Poste - facebook.com Vai su Facebook

SAN TAMMARO - Sottrae 600mila euro dal conto dei clienti, chiesti nove anni per l’ex direttrice delle Poste - 19:31:26 Nove anni di reclusione sono stati chiesti dal pubblico ministero Giacomo Urbano nei confronti di Giustina Giordano, ex direttrice dell' ufficio postale di San Tammaro e tre anni sono stati i ... Segnala casertafocus.net

Amministratore di sostegno sottrae 500mila euro a 19 anziani - Si è presentato alla guardia di Finanza di Padova per denunciare di essere stato truffato in un investimento sulle criptovalute e si è scoperto che il denaro usato lo aveva prelevato indebitamente a ... Secondo ansa.it

Sottrae 147mila euro dal conto comune e accusa marito di maltrattamenti: condannata per ‘infedeltà economica’ - Un imprenditore vicentino si accorge che qualcosa non va nei conti condivisi con la moglie: prelievi quotidiani di piccole somme, che sommate raggiungono cifre ingenti. fanpage.it scrive