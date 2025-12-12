Palestra Juve Sky | l’Inter lo ha messo nel mirino! Il prezzo dell’Atalanta e i possibili sviluppi a breve termine

Secondo quanto riportato da Sky, l’Inter avrebbe messo nel mirino un giocatore chiave della Juventus, con l’Atalanta che potrebbe influenzare il valore di mercato. Si prevedono sviluppi a breve termine che potrebbero modificare gli equilibri nel mercato estivo, mentre si valutano anche le offerte e le strategie di tutte le parti coinvolte.

per il futuro dell’esterno. Si accende il derby d’Italia sul mercato per un giovane talento emergente: l’ Inter  ha messo gli occhi su  Marco Palestra, l’esterno destro che si è messo in grande evidenza con la maglia del  Cagliari  in questa stagione. Il suo profilo, di appena  classe 2005, piace molto alla dirigenza nerazzurra in vista del futuro. La concorrenza e il nodo Atalanta. Come riportato da  Sky Sport, l’interesse dell’ Inter  per  Palestra  è concreto. Il calciatore, originario di Buccinasco e con un passato nell’ Accademia Inter, è considerato un prospetto di altissimo livello. Juventusnews24.com

