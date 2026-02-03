Caso BOC il Comune vince in Appello ma la Lega avverte | Serve prudenza quei 250 milioni sono dei cittadini

Il Comune di Taranto ha vinto in appello nella disputa contro Banca OPI, ora Gruppo Intesa Sanpaolo, sui 250 milioni di euro dei BOC. La decisione giudiziaria porta soddisfazione, ma anche qualche preoccupazione. La Lega avverte che quei soldi sono dei cittadini e invita a fare attenzione. La vicenda continua a tenere banco tra le polemiche e le questioni di fiducia, mentre il Comune guarda avanti con cautela.

Tarantini Time Quotidiano È una vittoria giudiziaria che porta con sé soddisfazione ma anche forti timori quella ottenuta dal Comune di Taranto nella controversia sui BOC (Buoni Ordinari Comunali) da 250 milioni di euro contro Banca OPI, oggi Gruppo Intesa Sanpaolo. Dopo la recente sentenza della Corte d'Appello favorevole all'ente, dalla Lega arriva un messaggio chiaro: non è il momento di cantare vittoria né, soprattutto, di mettere mano a quelle risorse. Nella nota diffusa, a firma di Francesco Battista, il partito esprime apprezzamento per l'esito del giudizio, ma allo stesso tempo manifesta forte preoccupazione per le prime intenzioni dell'Amministrazione comunale.

