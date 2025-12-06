Da oggi a lunedì al piano terra di Palazzo Pretorio alle 17 le prime tre reppliche di Storia di Prato. Atto primo, il progetto del Tpo per MetRagazzi. Il primo capitolo ha come tema il Rinascimento visto attraverso le opere di Filippo, Filippino Lippi e Fra Diamante che fanno parte della collezione del museo. Il racconto inizia con un rito in cui i bambini passano attraverso un’acqua sacra, che raffigura il Bisenzio, a cui venivano tributati numerosi culti. I colori che l’artista mette in azione sono gli stessi dei tintori utilizzati per ottenere colorazioni che davano alle manifatture pratesi un prestigio unico nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palazzo Pretorio, la storia con i Lippi