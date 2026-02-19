Sondrio | presentato il progetto per il restauro di Palazzo Pretorio

Il Comune di Sondrio ha presentato un progetto per restaurare Palazzo Pretorio, un edificio storico simbolo della città. La scelta mira a conservare la sua architettura e a valorizzare gli ambienti interni. Il restauro prevede interventi strutturali e decorativi, con l’obiettivo di preservare le caratteristiche originali dell’edificio. La candidatura si inserisce in un bando dedicato a progetti di recupero di patrimoni culturali. Nei prossimi mesi, si attendono notizie sul finanziamento e sui dettagli dell’intervento. La città spera di restituire al pubblico un patrimonio importante.

Sede municipale, oltre agli uffici comunali, ospita al suo interno l'Infopoint e una sala mostre, ai quali si accede dal porticato, e si presta a una fruizione più ampia quale punto di riferimento turistico e sede di eventi culturali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica ha stimato un costo totale di un milione e 830 mila euro e prevede articolate fasi lavorative che coinvolgono principalmente le facciate esterne, con il restauro degli intonaci decorati a graffito, dei rivestimenti lapidei e degli elementi metallici, la sistemazione delle coperture, la sostituzione di alcuni serramenti in legno massello, la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione dei fronti per la valorizzazione del palazzo e la sistemazione della pavimentazione del chiostro interno.

