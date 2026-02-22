palazzo marino visite gratis ogni prima domenica del mese

Palazzo Marino apre gratuitamente al pubblico ogni prima domenica del mese, a partire dal 1° marzo. La decisione deriva dalla collaborazione con la Fondazione Bracco, che permette ai visitatori di scoprire le sale storiche senza costi. L'iniziativa mira a rendere più accessibile l’arte e la storia cittadina a tutti gli interessati. Le visite guidate, che dureranno circa un’ora, si svolgeranno in modo regolare ogni prima domenica.

A partire dal 1° marzo, Palazzo Marino sarà aperto alle visite guidate anche la prima domenica di ogni mese grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco. La sede del Comune, solitamente visitabile dal lunedì al venerdì e in occasione della Festa della Repubblica, parteciperà insieme ai Musei civici e statali alla “ Domenica al Museo ”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’ingresso libero e gratuito alla cittadinanza e ai turisti. Le visite a Palazzo Marino si svolgeranno su prenotazione e saranno condotte da guide professioniste formate da Civita Mostre e Musei che accompagneranno i visitatori in un tour di circa un’ora e un quarto alla scoperta degli ambienti più significativi del palazzo cinquecentesco, progettato dall’architetto Galeazzo Alessi e sede dell’amministrazione comunale dal 19 settembre 1861. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Palazzo Marino si apre alla città: ogni prima domenica del mese visite guidatePalazzo Marino apre le sue porte alla città: ogni prima domenica del mese si potrà visitare l’edificio con guide specializzate.

