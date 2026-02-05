Dentro le Olimpiadi e le Paraolimpiadi Milano-Cortina 2026 | la presentazione del libro a Salerno

A Salerno è stato presentato un libro che analizza in modo diretto e senza fronzoli il mondo delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli autori hanno messo sul tavolo fatti e opinioni, cercando di capire cosa succede dietro le quinte di questa grande macchina sportiva. La presentazione ha attirato un pubblico curioso, pronto a scoprire dettagli spesso nascosti o trascurati. A pochi giorni dall’accensione del fuoco olimpico, gli autori hanno portato in luce le criticità e le logiche che muov

Una riflessione critica e interdisciplinare sulla macchina olimpica a pochi giorni dall'accensione del braciere. È stato presentato ieri sera, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, il volume "Dentro le Olimpiadi e le Paraolimpiadi. Milano-Cortina 2026", edito da Mimesis e curato da Paolo.

