Pagelle Inter Bodo Glimt | Akanji pasticcia Pio e Bastoni non smettono mai di crederci!

Akanji commette errori in difesa, causando occasioni per il Bodo Glimt, mentre Pio e Bastoni mantengono alta la tensione con le loro azioni. La partita di San Siro si concentra sui tentativi dei nerazzurri di reagire alle difficoltà, con il pubblico che sostiene incessantemente. La squadra cerca di trovare spazi e risposte, anche se le imprecisioni in fase difensiva si fanno sentire. La sfida prosegue con continuità, lasciando aperti diversi scenari.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Bodo Glimt: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro per il playoff di ritorno di Champions League 202526. Finisce qui Inter Bodo Glimt, risultato finale di 1 a 2 nel match valevole per il ritorno di playoff di Champions League 202526 per accedere agli ottavi di finale (dopo il 3-1 per i norvegesi all’andata), queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. TOP a fine primo tempo: Dimarco. FLOP a fine primo tempo: Thuram. TOP a fine partita: Pio Esposito, Bastoni. FLOP a fine partita: Akanji. INTER 3-5-2: Sommer; Bisseck (Dumfries), Akanji, Bastoni; Luis Henrique (Diouf), Frattesi (Bonny), Zielinski (Sucic), Barella, Dimarco (Carlos Augusto); Thuram, Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pagelle Bodo Glimt Inter: difesa colabrodo, Lautaro un fantasma, si salva solo Pio!Il Bodo Glimt ha battuto l’Inter all’Aspmyra Stadion, grazie a una difesa che ha concesso troppi spazi e a Lautaro Martinez che non è riuscito a incidere.

PAGELLE e TABELLINO Bodo Glimt-Inter 3-1: Pio Esposito non basta, Mkhitaryan imbarazzante. Berg dirige la grande orchestra norvegeseIl Bodo Glimt ha sconfitto l’Inter per 3-1, con un gol di Pio Esposito che non è bastato per evitare la sconfitta.

